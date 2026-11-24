据《耶路撒冷邮报》援引此前未公开的以色列国防军内部数据报道，截至2026年11月，以色列在约旦河西岸记录了约1200起由民族主义动机引发的犯罪案件。这比2025年全年登记的845起事件约高出42%。

2024年记录了675起此类案件。当时，6人因这些犯罪死亡，另有149人受伤。2025年有4人死亡，200人受伤。军方官员认为，2026年的事件数量可能在年底前继续增加。

事件分类

根据军方数据，2024年，56.6%的案件被归类为“民众恐怖主义”，20%为暴力冲突，11.6%为袭击或袭击未遂。另有8.5%为蓄意袭击安全部队人员，3.3%为农业领域犯罪。

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安全部门的反应

以色列国防军正在考虑在犹太和撒马利亚师旁增设一个师级司令部，以改善对当地部队的管理。该报指出，此举需要进行专业讨论，并获得总参谋长埃亚尔·扎米尔的批准。

军方官员对以色列警方、辛贝特安全部门和司法系统表示不满。他们称，对嫌疑人采取宽松做法，并且很快将其释放。安全部门内部也有人呼吁恢复行政拘留，并更广泛地使用限制令。军方评估认为，对此类事件作出反应会分散原本用于打击巴勒斯坦恐怖主义的指挥和行动资源。

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