在巴勒斯坦被占领的约旦河西岸，针对采摘橄榄人员的袭击造成一名36岁的巴勒斯坦人受伤，另有两人被拘留。阿纳多卢通讯社援引巴勒斯坦消息人士报道称。

在纳布卢斯西北部的布尔卡，一名男子遭以色列定居者殴打后受伤，出现瘀伤及其他伤势。巴勒斯坦红新月会表示，该男子在袭击中从高处坠落后，其工作人员为他提供了救助。

纳布卢斯附近的袭击

据当地消息人士称，在纳布卢斯以东的拜特达詹，以色列定居者袭击了正在采摘橄榄的农民，阻止他们继续工作，并迫使他们离开田地。在阿勒卢班阿什沙尔基亚村，以色列部队在村庄南部和东部追赶橄榄采摘者，并向他们投掷震爆弹。

据当地消息人士称，30多名巴勒斯坦人被迫离开距离村庄房屋数十米的农地。在纳布卢斯西北部的马苏迪亚地区，定居者据这些消息人士称闯入一所房屋，破坏了门和财物，并剪断了电线。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

拘留与财产损失

据报道，在杰宁省贾巴地区，定居者从一家汽车修理厂盗走设备，并通过砸碎车窗和割破轮胎损坏了三辆汽车。还有报道称，巴勒斯坦人住宅附近的一台汽车收音机、其他设备和两只羊被盗。贾巴市长穆罕默德·巴达德告诉Wafa，袭击者驾车抵达并实施了盗窃和破坏。

据当地消息人士称，在拉马拉东北部的卡夫尔马利克，定居者袭击了橄榄采摘者以及一名陪同农民的外国团结活动人士。以色列部队拘留了两名在该镇以东采摘橄榄的巴勒斯坦人。在邻近的穆盖伊尔，当地消息人士称，定居者在贾布尔家族住宅附近袭击橄榄采摘者，并向巴勒斯坦住宅方向开火。

巴勒斯坦抵抗隔离墙和定居点委员会10月22日表示，10月1日至21日期间，其记录了被占领约旦河西岸针对农民、橄榄树、土地和农业设备的409起袭击。根据该委员会的数据，以色列定居者实施了317起事件，另有92起由以色列军方实施。

关注我们在