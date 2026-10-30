在约旦河西岸哈尔胡勒和希伯伦之间，一名父亲及其两名儿子因涉嫌使用网具猎捕鸣禽而被拘留。据《耶路撒冷邮报》援引以色列自然与公园管理局的消息报道，这些男子被讯问，以准备进一步的法律程序，他们的汽车也在执法行动中被扣押。

该机构表示，此次拘留发生在上周，是在民政管理局自然保护区部门开展的行动期间进行的。此外，本周还有另外两名涉嫌猎捕、走私以及非法交易受保护野生动物和自然资源的嫌疑人被拘留。

查获数百只冷冻鸟类

另外两名嫌疑人的被拘留，是边境警察特别调查部门和自然与公园管理局开展秘密调查的结果，民政管理局自然保护区部门也参与其中。自然与公园管理局称，这些人涉嫌向全国各地的客户非法出售数千只受保护鸟类。

在搜查和收集证据期间，调查人员查获数百只一种受保护物种的冷冻鸟类，该机构称其为black-capped babblers。自然与公园管理局表示，该地区全年都普遍存在猎捕鸣禽的情况，但在秋季迁徙期间，其规模会显著增加。

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网具设置在橄榄园附近

此类猎捕最常见的方法之一，是在高杆之间拉起细而几乎看不见的网。猎人无需一直守在附近：他们每隔几小时返回网具处，取走被捕获的鸟类。

秋季，人们会在果实能吸引候鸟的树木附近设置网具，包括设置在橄榄园的成排行间。这种方法不区分物种，因此各种鸟类都可能落入陷阱，包括莺类和鸫类。相当一部分小型鸣禽会被油炸后出售供食用。根据此前的调查，一次持续八至九小时的作业可捕获50至500只鸟。

自然与公园管理局呼吁民众不要靠近猎捕网具或装有鸟类的笼子，也不要与嫌疑人对峙，而应离开并向该机构热线报告。

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