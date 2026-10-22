以色列军队在巴勒斯坦被占领的约旦河西岸、伯利恒以南的纳哈林村进行橄榄采收期间，拘留了美国民主党籍联邦众议院候选人布拉德·兰德。与他一同被拘留的还有陪同当地农民的巴勒斯坦人、以色列人和外国志愿者，Asharq Al-Awsat报道称。

据以色列人权组织Rabbis for Human Rights和北美犹太组织T'ruah称，约有80名志愿者参加了采收。兰德在社交平台X上写道，他与一群拉比和志愿者一同被拘留。两家组织随后表示，这名候选人已获释。

以色列警方和军方的立场

以色列警方表示，在一处以色列定居点围栏附近拘留了橄榄采收者以及数十名以色列和外国活动人士。警方称，在该地区采收橄榄是被禁止的。一名外国人在得知其正在竞选美国国会议员后获释。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

军方则表示，在该地块采收需要事先协调，而相关协调未能完成。他们确认拘留了在场人员，但并未称橄榄采收本身被禁止。

被拘留的志愿者

Rabbis for Human Rights代理主任安东·古德曼表示，军方和警方在采收开始约两小时后抵达。据他称，参与者被告知，该区域当天上午被宣布为封闭军事区。组织者称，他们不知道这一决定，并同意离开该地块，但被告知由于涉嫌扰乱公共秩序，他们不能离开。

古德曼表示，当时兰德是唯一获释的人，其他被拘留者将接受讯问。同样被拘留的T'ruah执行主任、拉比吉尔·雅各布斯称，其中包括30多名美国公民，以及英国和加拿大公民。美国驻耶路撒冷大使馆确认，已知悉有关美国人被拘留的报道，并正在关注局势。

关注我们在