澳大利亚塔斯马尼亚州西海岸一名约60岁的男子在等待救护车时死亡。澳大利亚广播公司新闻报道，救护车在接到求助电话约78分钟后抵达，但该男子当时已经死亡。

因胸痛求助

这名男子居住在泽汉镇附近，周六拨打了紧急求助电话000。他称自己胸痛并出现呼吸困难。

卫生与社区服务工会州务秘书罗比·穆尔表示，此类求助属于“一级优先”类别，意味着救护车应尽快抵达。他说，当天泽汉的救护车因排班中有一个班次未被填补而没有配备工作人员，而邻近斯特拉恩和昆斯敦的急救团队已被派往处理其他求助。

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救护团队从伯尼派出

救护车从位于泽汉以北约140公里的伯尼被派往现场。穆尔指出，如果泽汉有值班团队，他们本可以更早抵达。他还表示，当局曾试图招募志愿者为当地救护车配备人员，但没有找到志愿者。

工会呼吁当局增加固定岗位的急救医护人员数量。工党议员埃拉·哈达德表示，需要加大对塔斯马尼亚州地区医疗服务的投资。卫生部门被要求就此发表评论。

不到两周前，霍巴特启动了对另一名男子死亡事件的调查。由于没有可用的救护车，该男子的家人不得不自行将他送往医院。塔斯马尼亚州卫生部长布里奇特·阿彻表示，她不知道有其他类似的救护车延误事件。

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