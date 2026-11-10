三名工人在印度塔塔工厂死亡——Channel NewsAsia

三名合同工人在印度南部泰米尔纳德邦霍苏尔市的塔塔电子工厂死亡。该企业为苹果公司生产iPhone零部件。据Channel NewsAsia报道，这起悲剧发生在11月9日深夜。

污水处理设施作业

据地区官员迪内什·库马尔称，工人当时正在对污水处理装置进行维护。他们在检查一个外部纳滤储罐时吸入气体死亡。

该装置由隶属于美国艺康集团的Nalco Water运营。塔塔电子、苹果和Nalco Water均未回应路透社的置评请求。

调查与生产

州官员和两名了解情况的行业消息人士表示，苹果、塔塔以及泰米尔纳德邦政府将调查死亡事件的情况。泰米尔纳德邦工业部长维鲁代·马加尔·基尔塔娜表示，该事件将受到彻底调查，后续行动将根据检查结果确定。

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两名行业消息人士称，这一事件没有影响生产，因为该工厂本周因印度教排灯节而未运营。

印度的iPhone生产

塔塔集团的电子业务部门承担印度约40%的iPhone组装，其余由富士康生产。印度已成为苹果在中国以外的关键制造基地之一，生产全球约四分之一的iPhone。

霍苏尔的塔塔工厂此前已面临其他问题：2024年的一场火灾导致该零部件工厂停止生产。今年，邦政府还曾因地下水污染相关指控警告可能关闭该工厂，但该问题随后被撤销。

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