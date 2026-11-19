在美国华盛顿举行的神经科学学会年度会议上，研究人员公布的数据显示，大脑可能会对病毒和细菌感染作出不同反应，并根据威胁类型调整症状。正如《自然》报道，公布的大部分结果尚未发表，因此这些属于初步数据。

病毒性感冒和细菌感染都可能引发发热和疲惫，但症状组合往往不同。尤其是，细菌感染通常比感冒更强烈地抑制食欲。主持该场会议的犹他大学神经生物学家杰西卡·奥斯特高特指出，不适并不是机体唯一不变的程序。

来自不同病原体的信号

在尚未发表的实验中，奥斯特高特的团队比较了被注射细菌毒素的小鼠与接受模拟病毒感染化合物的动物。研究人员分析了脑室周围器官中的单个细胞——这些结构位于脑室附近，拥有特别通透的血管。

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根据公布的数据，在感染期间，这些结构的细胞会激活与免疫反应相关的基因，并释放不同组合的化学信号。这些信号可能传播至邻近神经元，并根据病原体类型形成不同的活动模式。奥斯特高特认为，这类结构不仅可能让炎症信号从血液进入大脑，也可能对其进行解读。

对视觉迹象的免疫反应

由洛桑大学医院的安德烈亚·塞里诺领导的另一组科学家研究了大脑和免疫系统对感染视觉迹象的反应。在虚拟现实中，志愿者看到带有与病毒或细菌感染相关皮损的虚拟形象。即使这些虚拟形象距离超过手臂可及范围，与威胁追踪相关的脑区仍会被激活。

经过15分钟这样的虚拟观察后，参与者血液中免疫“哨兵”细胞的数量增加；作者将这一反应与接种流感疫苗所引发的反应进行了比较。当参与者看到健康的虚拟形象或带有恐惧表情的角色时，未记录到这种效果。

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