在乌干达，陆军司令穆胡齐·凯内鲁加巴将军、总统约韦里·穆塞韦尼之子，威胁要解除副总统杰西卡·阿卢波的职务，并可能逮捕她。他在11月9日夜间发布、随后删除的社交媒体平台X帖子中还表示，他想担任她的职位。

据BBC News报道，凯内鲁加巴质疑阿卢波的忠诚度，并写道，担任副总统职位的人应准备将该职位交给其他人。次日，他在X上的账号无法访问，该账号拥有近140万名关注者。目前尚不清楚是这名将军自行停用了该页面，还是平台将其封禁。阿卢波仍在任，且未公开回应这些言论。

军方人员被拘留

凯内鲁加巴的言论是在乌干达军队高级官员遭拘留的背景下发表的。据乌干达《Daily Monitor》报纸报道，自2025年4月以来，至少有十几名将军和高级军官被拘留。其中包括前陆军副司令彼得·埃尔韦卢中将，他于11月2日因涉嫌策划破坏东部特索地区稳定而被拘留。

此前，凯内鲁加巴在社交媒体上指控埃尔韦卢叛国，宣布剥夺其军衔并将其降为列兵。乌干达媒体指出，军队规定并未规定可以通过社交媒体帖子剥夺高级军官军衔。军方确认埃尔韦卢被拘留，并表示缴获了与其有关的15件武器、军装和两辆皮卡车。这名将军的家人否认了这些指控。

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军方将这些拘留解释为打击武装部队内部的腐败和犯罪。安全分析人士弗雷迪·戴维·埃格萨表示，案件正由不同的安全机构调查，而对高级官员的拘留须与武装部队总司令协调。

继任问题

与此同时，政治学者杰拉尔德·巴里比将这些拘留与围绕穆塞韦尼继任问题的政治对抗联系起来。穆塞韦尼自1986年以来一直统治乌干达。他认为，被视为反对凯内鲁加巴总统野心的军方人员可能成为打击目标。

52岁的凯内鲁加巴自2024年3月起担任陆军司令，此前曾指挥特种部队司令部，负责保护总统和战略设施。他曾表示，打算参加2031年总统选举，届时其父亲的现任任期将结束。

执政的全国抵抗运动领导层于11月10日讨论了政治、社会和经济问题。该党总书记理查德·托德旺·阿瓦尼否认了有关领导层拒绝支持凯内鲁加巴担任下一任总统的提议的报道。

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