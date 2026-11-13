北极上空观测到创纪录提前的极涡扰动——德国之声

对北极上空的观测显示，极涡异常提前减弱，其风向也发生了变化。正如德国之声报道，科学家认为这是有记录以来最早发生的平流层涡旋扰动。

欧洲中期天气预报中心的资深科学家蒂姆·斯托克代尔和弗雷德里克·维塔尔向法新社表示，此前从未观测到如此早的扰动。法国气象机构Météo-France称这一事件史无前例。

极涡如何运作

极涡是一个围绕北极逆时针旋转的大型低压冷空气带，位于大约10至50公里的高空。它与急流密切相关。急流是大气层较低处的强风气流，将寒冷的北极空气与来自热带和亚热带的较暖空气分隔开来。

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当极涡较为紧凑时，它会在冬季将最冷的空气保持在北极附近。其强度和形状的变化会影响急流的位置。如果急流变得更加波动并向南移动，寒冷的北极空气可能会扩散到更低纬度地区。

对冬季的可能影响

造成这类扰动的原因之一是平流层突然增温，即极地平流层温度在数天内急剧上升。它会削弱极涡的西风，可能使其偏离北极、分裂成几个部分，或导致风向改变。极涡恢复可能需要数周时间。

麻省理工学院气候学家朱达·科恩指出，极涡的提前瓦解会显著增加北半球人口稠密地区出现冷空气侵袭的可能性，其中包括美国、欧洲和东亚。与此同时，严寒并非不可避免：其他天气过程也会影响结果。尤其是与较温和冬季相关的厄尔尼诺现象，可能减弱或改变此次扰动的后果，不过科恩强调，这并不确定。

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