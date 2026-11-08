房地产行业税收收入下降45%——《快报论坛报》

本财年7月至10月，房地产行业缴纳的预扣税收入为420亿卢比。根据初步数据，这比上一财年同期少340亿卢比，即下降45%，《快报论坛报》报道。

下降发生在政府将房地产买卖预缴税减半之后。该报估计，这一决定在本财年为该行业带来的税收减免规模为340亿卢比。

房地产交易税率

房地产销售税从三档税率改为统一的2.75%，低于此前的5.5%。对于购买房产，税率从2.5%降至1.25%。

四个月内，房地产销售预缴税收入从527亿卢比降至273亿卢比，减少254亿卢比，即48%。房产购买税收收入从231亿卢比降至147亿卢比，即减少84亿卢比，或37%。

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该报援引的房地产行业专家表示，在修订针对投机性投资的政策后，交易数量和房产价值均有所上升。

与受薪雇员税收的比较

受薪雇员在同一时期缴纳了约1930亿卢比的所得税。这比上一财年四个月期间的1790亿卢比多约140亿卢比，也比房地产行业的数额多1510亿卢比。

专业服务的税收征管增长17%，达到1110亿卢比。部分受薪雇员也按这一类别纳税。

批发商和零售商缴纳的预扣税合计为247亿卢比，同比增长2.5%。税务部门还记录到7月至10月税收收入缺口为950亿卢比：收入增长了6.5%。

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