布伦特原油自8月以来首次跌破每桶90美元——OilPrice

2026年11月10日星期二，布伦特原油期货自8月以来首次跌破每桶90美元。欧洲早盘，近月合约报每桶89.70美元，而美国WTI原油期货跌至85美元以下，跌幅超过2%，OilPrice报道。

报价下跌

亚洲市场开盘时，布伦特原油已跌至每桶92美元以下。这发生在有报道称美国总统唐纳德·特朗普目前不计划对伊朗发动打击，以及市场预期中东局势可能降级的背景下。

本周初，油价延续了上周开始的急剧下跌。布伦特原油一周内下跌17%——这是自2020年COVID-19疫情期间行情剧烈波动的数周以来最大的单周跌幅。

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外交预期

自10月底布伦特原油超过每桶117美元的高点以来，价格已下跌约25%。盛宝银行商品策略主管奥勒·汉森表示，在美国中期选举后，对持续八个月的中东冲突结束的预期有所增强。

他表示，原油流量几乎已恢复至战前水平，但液化天然气和石油产品的供应仍然受限。这尤其支撑了柴油价格高企。市场还在关注由卡塔尔斡旋的外交努力，以及来自华盛顿和德黑兰的可能信号。

与此同时，胡塞武装继续袭击沙特阿拉伯的能源基础设施。沙特能源部一名代表表示，最近一次针对东西向管道的袭击引发了一场有限火灾，目前已被扑灭。

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