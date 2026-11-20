由于胡塞武装袭击沙特阿拉伯首都利雅得后，市场担忧可能出现供应中断，油价周五小幅上涨。Channel NewsAsia报道称。

报价走势

截至格林尼治时间01时18分，布伦特原油期货上涨24美分，涨幅0.3%，至每桶92.22美元。12月美国WTI原油期货上涨19美分，涨幅0.2%，至每桶83.40美元。交易更为活跃的1月WTI合约上涨20美分，报每桶82.64美元。

与此同时，两种基准原油均将以周度下跌收官。布伦特原油本周可能下跌3.5%，12月WTI合约可能下跌6%。由于经霍尔木兹海峡运输的原油恢复至大约战前水平，供应过剩预期上升。布伦特和WTI原油可能连续第三周下跌。

供应风险

乐天证券分析师佐藤义田表示，由于胡塞武装对利雅得的袭击，市场对中东石油供应的担忧再次加剧，刺激了买盘。他说，市场还受到以下预期的支撑：欧佩克+将在11月底的会议上延长协调一致的减产措施。

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与伊朗结盟的胡塞武装向利雅得发射了导弹。伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，两艘油轮在霍尔木兹海峡触雷、爆炸并起火。伊朗国家媒体传播了这一声明。

欧佩克+部长将于11月29日举行一系列会议，以确定2027年的产量政策。该组织包括石油输出国组织及其合作伙伴，其中包括俄罗斯。

国际能源署表示，中东冲突造成了历史上全球石油和天然气贸易最严重的中断。该机构还指出，如果各国政府加快电气化、提高能源效率以及向其他燃料转型，到2035年全球石油需求可能减少4%以上。

分析师和交易员认为，在俄罗斯这一侵略国，由于乌克兰加大对炼油厂和出口基础设施的打击，石油产量可能再次下降。据路透社报道，自10月底以来，乌克兰无人机袭击已使俄罗斯炼油厂的石油加工总量减少45%。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示，莫斯科将严厉回应乌克兰一周内第三次袭击连接俄罗斯与被其暂时占领的克里米亚的桥梁，并且正在放弃对能源部门和航运袭击实施暂停的想法。

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