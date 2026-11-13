周五，受美国计划继续封锁伊朗影响，油价走势不一，但可能连续第二周收跌。截至格林尼治时间02:42，布伦特原油期货几乎持平，下跌1美分，至每桶95.41美元。美国WTI原油下跌20美分，跌幅0.25%，至每桶88.52美元。

据《快报论坛报》报道，布伦特原油本周可能下跌2.4%，此前一周下跌16%。WTI原油本周料下跌2.5%，此前一周下跌13%。

封锁与制裁

美国总统唐纳德·特朗普在Truth Social上表示，与伊朗达成协议并非结束战争的必要条件，此后油价下跌。这表明他打算维持对石油供应和贸易的封锁，以及对伊朗实施的经济制裁。

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墨尔本经纪公司MiTrade的全球顾问克里斯·布兰金表示，市场已经消化了这些风险。他称，价格有所回升，但交易员并未表现出强烈信心，且正密切关注中东局势。

运输风险

尽管价格下跌，通过霍尔木兹海峡运输石油仍面临风险。该海峡是中东主要产油国出口原油的关键水道。伊朗军方周四表示，4艘油轮在无视警告后于海峡内遭爆炸波及。路透社未能立即核实这一信息。

同一天，也门胡塞武装称，袭击了沙特东西向输油管道的一座泵站、沙特红海沿岸延布的一处石油设施，以及位于利雅得的沙特阿美大楼。美国石油和燃料库存增加也给油价带来额外压力：截至11月6日当周，原油库存增加470万桶，至4.144亿桶，而分析师此前预计将减少110万桶。

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