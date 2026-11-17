周二，全球石油市场价格下跌，因供应过剩预期超过了市场对波斯湾和霍尔木兹海峡地区油轮及能源基础设施遭袭的担忧。据Channel NewsAsia援引路透社报道，截至格林尼治时间01:02，布伦特原油期货下跌44美分，跌幅为0.5%，至每桶92美元。美国WTI原油也下跌44美分，跌幅为0.5%，报每桶85.28美元。

中东出口正在恢复

国际能源署上周五表示，今年第四季度全球石油市场将重新出现供应过剩。该机构评估称，尽管航运遭到袭击，中东出口的恢复速度仍快于全球石油需求的增长速度。

KCM Trade首席分析师蒂姆·沃特勒表示，市场越来越认识到，供应已经赶上需求，并可能超过需求。他认为，供需平衡的变化目前正对油价构成主要压力。

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地缘政治风险依然存在

与此同时，据路透社报道，针对波斯湾和霍尔木兹海峡能源设施及船只的袭击仍在持续，使这条最重要的石油出口航线之一周边的不确定性持续存在。沃特勒指出，与美国和伊朗之间冲突相关的地缘政治风险溢价并未消失，但暂时退居次要位置。

石油输出国组织OPEC周一举行线上会议，审查成员国的最大可持续生产能力。这一程序的结果将有助于确定OPEC+在2027年及之后的石油产量配额。更广泛的OPEC+集团计划于11月29日举行下一次会议，以就2027年的产量政策作出决定。

美国能源部数据显示，美国战略石油储备中的原油库存上周降至2.764亿桶，为1982年8月以来的最低水平。近期库存减少是根据美国释放储备中1.72亿桶原油的协议进行的。

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