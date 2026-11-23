受投资者对人工智能行业经济增长前景产生疑虑、引发科技股抛售的影响，全球油价在交易期间下跌。据OilPrice报道，截至发稿时，布伦特原油报每桶92.55美元，美国西得克萨斯中质原油报每桶83.45美元。

两份合约均较亚洲交易时段开盘时下跌，但仍高于周五收盘时的价格。该媒体认为，这表明股市下跌对能源商品的影响有限。

对人工智能行业的疑虑

OilPrice称，抛售潮始于科技板块：投资者质疑人工智能行业的前景，该行业的发展由数百亿美元借款资金支持。该媒体指出，上周在Anthropic首次公开募股的背景下，纳斯达克指数下跌10%，创下自疫情封锁以来最急剧的跌幅。

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波斯湾风险

尽管有报道称霍尔木兹海峡和阿曼沿岸发生涉及油轮的事件，报价仍然下跌。OilPrice援引伊朗和国际官方消息来源称，油轮触雷的事件已成为每日发生的情况。也门胡塞武装还宣称袭击了沙特阿拉伯红海沿岸的一座炼油厂。

在有关供应正在追上或超过需求的报道背景下，油价已连续三周下跌。与此同时，国际能源署预计本季度将出现供应过剩，而欧佩克则关注预期中的需求复苏。

该媒体还报道称，COP31会议未能就全球减排努力达成协议。各国未能就是否应逐步淘汰石油和天然气，以及谁应为此类措施付费达成一致。OilPrice称，这是自2009年以来缔约方大会首次在未达成协议的情况下结束。

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