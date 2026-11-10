11月10日，美国油价继续下跌，此前总统唐纳德·特朗普表示，目前没有必要对伊朗采取军事行动。这缓解了市场对中东石油供应长期中断的担忧，Channel NewsAsia报道，并援引路透社消息。

截至格林尼治时间01:02，布伦特原油期货下跌24美分，跌幅0.23%，报每桶92.33美元。美国西得克萨斯中质原油下跌35美分，跌幅0.40%，报每桶86.50美元。前一日，布伦特原油下跌5.85%，跌至8月31日以来的最低水平。

特朗普就伊朗发表声明

特朗普表示，在收到地区国家的呼吁后，其中包括卡塔尔首相在白宫会谈期间提出的呼吁，他暂时不会对伊朗发动新的军事打击。同时，他在接受路透社采访以及随后在白宫举行的简报会上表示，美国目前将维持对霍尔木兹海峡的海上封锁。

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KCM Trade首席市场分析师蒂姆·沃特勒表示，市场关注的是特朗普在中期选举后对伊朗采取的更为和解的言辞。据他称，霍尔木兹海峡附近针对航运的袭击仍在持续，但尚未加剧到足以在油价中形成新的风险溢价。

欧佩克产量增长

美国和波斯湾国家的高级官员对华盛顿与德黑兰能否迅速达成和平协议表示怀疑。伊朗安全委员会主席莫森·礼萨伊表示，美国必须停止散布他所称的有关所谓谈判的虚假消息，并遵从伊朗一再提出的七项条件。

10月欧佩克国家石油产量增长也是影响市场的另一个因素。根据路透社的一项调查，尽管出口受到限制，产量主要在沙特阿拉伯、科威特和伊拉克增长。

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