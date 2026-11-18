11月18日，在美国数据显示原油和燃料库存增加后，油价下跌。截至格林尼治时间01:49，美国西得州中质原油期货下跌56美分，跌幅0.65%，报每桶85.45美元。布伦特原油合约下跌16美分，跌幅0.17%，至每桶92.98美元。

美国库存增加

Channel NewsAsia刊登的路透社报道称，截至11月13日的一周，美国原油库存增加528万桶。市场消息人士援引美国石油协会的数据称，汽油库存增加512万桶，馏分油库存增加35.1万桶。

与此同时，美国与伊朗之间的紧张局势，以及通过霍尔木兹海峡运输面临的风险，限制了油价的跌幅。前一天，两种基准原油均在冲突升级以及通过该海峡的船只遭袭的背景下收涨。

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航运风险

巴林国防部队表示，其拦截了伊朗针对该国的空袭，美国海军第五舰队驻扎在该国。路透社报道称，11月17日，伊朗无人机袭击了巴林的一套美国军用雷达系统，美国则打击了伊朗格什姆岛上的一处导弹发射场。

11月16日，一艘运输液化气的油轮在阿曼海岸附近通过霍尔木兹海峡时遭炮弹击中，船员随后不得不撤离。LSEG分析师指出，地区供应可通过替代路线恢复，但在当前条件下，霍尔木兹海峡的运输流量仍无法恢复正常。

胡塞武装声明

与伊朗结盟的也门胡塞武装表示，他们向沙特阿拉伯东西管道的两座泵站方向发射了5架无人机。该国曾利用这一路线将石油输送至延布港出口，以绕过霍尔木兹海峡。

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