霍尔木兹海峡船只遇袭推动油价上涨——Channel NewsAsia

在阿曼附近霍尔木兹海峡航运遭袭的背景下，油价在跌至两个月低点后上涨。据Channel NewsAsia报道，11月11日，布伦特原油期货上涨71美分，涨幅0.78%，报每桶92.20美元。美国西得州中质原油（WTI）上涨49美分，涨幅0.57%，报每桶86.53美元。

船只遇袭

华盛顿近东政策研究所的数据显示，10月霍尔木兹海峡及邻近水域有37艘船只遭到袭击，这是自战争开始以来单月最高数量。自11月初以来，又记录到10起袭击。

经路透社核实的视频记录了阿曼海岸附近Navig8油轮发生火灾。伊朗国家广播机构称，周日有三艘油轮在海峡内遭到袭击，按其说法，这些油轮使用了“未经授权的航线”。英国海事贸易行动机构报告称，阿曼城市利马东北方向的另一艘油轮遭到打击。伊朗伊斯兰革命卫队海军另行表示，两艘油轮在该航线上触发水雷后起火。

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运输风险

LSEG分析师指出，即使各方达成协议，增加穿越该海峡的运输量仍将取决于排雷、保险成本以及船东承担风险的意愿。此前一天，在美国官员表示没有必要对伊朗发动新的打击后，油价最初每桶下跌超过3美元；但在一名伊朗安全官员称不存在谈判后，油价随后部分收复失地。

美国石油协会的数据也成为影响市场的额外因素：据市场消息人士称，截至11月6日的一周，美国原油库存增加了900万桶。与此同时，行业消息人士表示，在乌克兰无人机袭击恢复后，自10月底以来，俄罗斯联邦这一侵略国的炼油能力已下降约30%。

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