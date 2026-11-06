石油价格本周或下跌12%——Channel NewsAsia

全球油价正朝着本周下跌约12%的方向发展，尽管海湾和霍尔木兹海峡针对油轮的袭击增加支撑了报价。周五，1月布伦特原油期货上涨1.57美元，涨幅1.6%，至每桶99.86美元。美国西得克萨斯中质原油期货上涨1.10美元，涨幅1.22%，至每桶91.62美元。

本周报价下跌

尽管连续两日上涨，在12月合约于10月30日到期后，布伦特原油本周可能下跌12%。预计WTI本周将下跌12.1%。本周早些时候，在美国总统唐纳德·特朗普所属的共和党在国会选举中失利后，市场预期美国和以色列针对伊朗的战争将降级，报价因此下跌。

据Channel NewsAsia报道，周三，在民主党赢得中期选举后，油价单日下跌8%，并触及两个月低点。

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针对油轮的袭击支撑市场

周三和周四，海湾和霍尔木兹海峡针对油轮的袭击增加。霍尔木兹海峡是中东大部分石油供应的重要海上航线。这再次加剧了对该地区原材料流动的担忧。

ANZ高级大宗商品策略师丹尼尔·海因斯表示，交易员认为周三的抛售过度。根据他的说法，伊朗仍控制着霍尔木兹海峡，而通过该海峡的总运输量不足其通行能力的60%。伊朗周四表示，海峡内另外三艘油轮遭到袭击；英国海事安全机构UKMTO的数据则显示，针对船只的袭击数量仍接近创纪录水平。

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