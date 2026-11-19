据OilPrice报道，油价在本周早些时候下跌后企稳：市场对供应过剩重现的担忧，被霍尔木兹海峡油轮遇袭带来的风险所抵消。截至发稿时，布伦特原油报每桶92.01美元，西得克萨斯中质原油报83美元。

来自波斯湾的石油运输流量

追踪数据显示，来自波斯湾的石油运输量仍低于战前水平，尽管与战争最初几个月相比已显著增加。与此同时，分析公司Vortexa表示，伊朗已标记了超过一半用于将波斯湾国家石油运往阿曼湾并进一步输送至全球市场的油轮。

Vortexa评估称，这些限制迄今尚未减少通过船对船转运系统运输的石油数量。出口商正通过增加一个此类转运环节来适应。伊朗还每日通报称，一些油轮在试图从德黑兰指定的自由通行航道之外通过霍尔木兹海峡时，据称触雷。

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对报价构成压力的因素

ING策略师沃伦·帕特森和伊娃·曼泰指出，霍尔木兹海峡周边出现新的扰乱，仍是油价上涨的重要风险。与此同时，欧佩克+增产、俄罗斯出口保持稳定以及美国库存增加，表明供应形势更加宽松。

他们认为，石油市场将逐步实现再平衡，这将限制报价持续上涨的空间。美国联邦储备系统加息可能成为额外的压力因素：这可能削弱石油需求的增长。

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