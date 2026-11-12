供应过剩风险下油价下跌逾1美元——《快报论坛报》

周四，全球油价每桶下跌超过1美元，交易员评估了中东冲突升级风险下降以及可能出现供应过剩的情况。正如《快报论坛报》报道，布伦特原油期货下跌1.47美元，跌幅为1.58%，至每桶91.29美元。美国西得克萨斯中质原油下跌1.24美元，跌幅为1.43%，降至每桶85.29美元。

市场回吐此前涨幅

油价下跌抵消了前一天的涨幅，当时布伦特原油上涨1.4%，WTI上涨0.6%。在此之前，这两种基准原油均跌至两个月低点。

Nissan Securities Investment首席策略师菊川弘之将报价下跌与外界预期将采取非官方努力促成侵略国俄罗斯与乌克兰之间停火联系起来，同时也与一种假设有关，即在下周美中峰会前，与伊朗的战争不会升级。不过，他指出，围绕霍尔木兹海峡的不确定性将限制市场进一步深跌。

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产量和库存增长

10月欧佩克+国家增加石油产量也是油价下跌的另一个因素。尽管经由霍尔木兹海峡的海运运输出现中断，这主要得益于沙特阿拉伯提高产量。

市场消息人士援引美国石油协会的数据称，美国原油库存过去一周增加了900万桶。美国能源信息署的官方数据原定于周四公布，此前因美国全国性节日而延迟一天。

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