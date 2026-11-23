美国油气公司康菲石油（ConocoPhillips）已达成协议，将其在挪威的业务以及在英国Teesside石油码头的持股出售给挪威公司Vår Energi。交易金额为44.25亿美元，OilPrice报道。

将转让给Vår Energi的资产

根据协议，Vår Energi将收购康菲石油的挪威业务，以及Teesside码头40.25%的权益和该设施在英国的运营商权利。该交易的经济生效日期定为2026年1月1日。

康菲石油在挪威的资产包括多个生产项目的权益，其中包括由该公司运营的北海Greater Ekofisk区域。该公司还持有挪威海和北海北部八个由合作伙伴担任运营商的油田权益。交易还包括Norpipe管道的权益，以及康菲石油并非运营商的独立基础设施。

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交割时间及资产指标

在获得挪威能源部批准并满足监管要求的前提下，预计交易将在2027年第一季度末之前完成交割。去年，康菲石油在挪威的产量约为每日12万桶油当量。截至2025年底，待售资产的探明储量估计约为2.21亿桶油当量。

康菲石油计划将出售所得用于一般公司用途，并在2027年回购自身股票。Vår Energi表示，这笔交易将巩固其作为欧洲最大独立油气勘探与生产公司的地位。Vår Energi首席执行官尼克·沃克表示，公司看好挪威大陆架的长期潜力，并打算延长油田的运营期限。

挪威海上管理局在2026年资源报告中表示，自2013年以来，挪威大陆架上的运营商数量已减少一半以上。当地新项目的开发主要集中在挪威公司手中，其中包括Equinor、Aker BP和Vår Energi。

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