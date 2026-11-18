在美国，国防部监察长办公室将打击欺诈和取得无保留意见的财务审计结果列为五角大楼下一财年的七项主要战略挑战之一。这发生在该部门连续第九次未能通过审计的数天后。

据Defense News报道，该清单未按重要性排序。其中还包括保卫美国领土、遏制中国、与盟友和伙伴分担成本、发展国防工业基础，以及支持军人及其家属。

财务透明度

报告指出，鉴于行动规模和五角大楼庞大的预算，欺诈风险是固有的。唐纳德·特朗普政府正请求国会为国防拨款创纪录的1.5万亿美元，比当前资金高出42%。

在2018年首次未能通过审计后，国会给予国防部至2028年12月31日的期限，以通过审查。根据路透社援引的一名官员的说法，五角大楼25个机构中有14个的财务报表被认定通过了审计，而一年前这一数字为11个。审计人员正在使用人工智能，以处理和核查陈旧系统中更大规模的数据。该部门还成立了一个由文职专家、军人和私营部门代表组成的特别工作组。

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防务与供应

在其他问题中，监察人员提到部署在美国边境部队面临的压力、基础设施网络防护的缺口，以及应对重要设施附近无人机的问题。在遏制中国方面，他们指出前沿后勤网络的战备状态、预先部署装备的状况、海上补给航线的韧性，以及在美国印太司令部责任区内分散部署航空兵的能力存在问题。

报告还谈及国防工业的生产缺陷。监察人员表示，五角大楼有时对个别承包商的依赖程度很高，以至于即使其未满足要求或交付延误多年，仍会继续为其提供资金。该部门评估认为，未能及时交付商定数量的弹药，会导致关键弹药库存减少。

监督机构还特别关注海外医疗服务质量、患者安全、军校学员健康状况、军人住房，以及对护理中心虐待儿童指控的处理。五角大楼一项新指令要求所有军种在24小时内消除紧急住房状况，或为军人安排迁居。

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