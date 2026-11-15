研究称中国奖项与非传统专利减少有关——《南华早报》

中国科学院学者的一项研究显示，员工获得一项享有盛誉的创新奖，可能会降低其同事开展非传统研究的倾向。在获得此类表彰后，被归为非典型创新的专利占比平均下降了3.1%，《南华早报》报道。

对中国公司专利的分析

中国科学院科技战略咨询研究院和中国科学院大学的研究人员余江及其团队，分析了2008年至2023年间1,562家中国上市公司54,670名研究人员的专利数据。

他们在分析中使用了中国专利奖的数据。作者将非典型创新定义为采用与公司既有研究方向显著不同的技术组合的发明。研究人员运用双重差分统计方法，将同事获奖前后的变化与没有获奖者的公司员工指标进行了比较。

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顶级奖项带来的影响最强

研究作者提出了这一效应的三种可能机制：对陌生知识的探索范围缩小、对已有技术的导向增强，以及科研合作网络的弱化。他们认为，获奖成果可能成为组织的权威范式，促使研究人员选择经过验证的方法，而非存在风险的替代方案。

在颁发最高级别奖项后，这种负面效应更为明显；在数字经济领域、大型公司以及行政级别较高的城市中也是如此。在此前三年内曾与获奖者合作的研究人员中，这一效应也更强。高质量非典型创新的下降尤为明显：作者区分了发明专利和实用新型专利。

与此同时，研究人员强调，这一结果并不否定奖励制度总体上的激励意义。该研究没有考察诺贝尔奖得主，也没有直接衡量科学家的心理反应，因此其结论无法直接评估享有盛誉的奖项对基础研究的影响。

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