在阿拉伯联合酋长国，Dubai Islamic Bank 已同意通过换股交易收购 Emirates Islamic Bank。该交易预计将组建一家资产规模达5850亿迪拉姆，即1592亿美元的伊斯兰银行。

全股权交易

Dubai Islamic Bank 将收购 Emirates Islamic 已发行股本的100%，后者是迪拜最大银行 Emirates NBD 的子公司。据《The National》报道，两家银行在迪拜金融市场发布的联合声明中宣布了这一协议。

声明称，该交易将进一步巩固 Dubai Islamic Bank 作为阿联酋最大伊斯兰贷款机构的地位。Emirates NBD 董事长谢赫·艾哈迈德·本·赛义德表示，这项交易为迪拜加强其全球伊斯兰金融中心地位提供了机会。

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银行的市场地位

Dubai Islamic Bank 成立于1975年，是阿联酋按资产规模计算最大的伊斯兰银行。截至9月底，该银行集团资产超过4270亿迪拉姆。该银行约有1.2万名员工，其网络在中东、亚洲和非洲拥有超过540家分支机构。

Emirates Islamic 此前是一家上市公司，但 Emirates NBD 收购了少数股东的股份，并于去年6月将该银行退市。此次收购将成为自2019年 Abu Dhabi Commercial Bank、Union National Bank 和 Al Hilal Bank 合并以来，阿联酋规模最大的银行整合之一。

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