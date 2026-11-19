美国最大鸡蛋生产商Cal-Maine Foods在佛罗里达州一家设施发现禽流感后，计划扑杀近180万只禽鸟。其中包括140万只蛋鸡和36万只幼鸡，占该公司禽群的2.7%，《独立报》报道。

生产暂时停止

该公司已暂时停止受影响设施的生产，并表示正依照美国农业部的规程行事。Cal-Maine Foods在美国南部和东部拥有数十处设施，可饲养多达5700万只蛋鸡。该公司表示，这一网络将有助于尽量减少对客户可能造成的影响。

Cal-Maine Foods强调，其遵守生物安全计划，但没有任何农场能够免受高致病性禽流感影响。根据该公司的声明，病毒仍在野生鸟类中存在，可能出现的新一轮疫情规模，包括在季节性迁徙期间的疫情规模，无法预测。

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鸡蛋价格与病毒传播

根据美国农业部的数据，过去一周鸡蛋批发价格上涨了27美分，达到每打73美分。不过，这仍明显低于2024—2025年的水平，当时在禽流感传播的背景下，一盒鸡蛋的价格超过了8美元。

联邦追踪器显示，过去30天内，超过200万只禽鸟受到禽流感影响。10月，伊利诺伊州扑杀了近100万只鸡，病毒还在其他农场传播，包括犹他州的一家水貂养殖场。上个月，华盛顿州一名奶牛场工人因禽流感死亡；这是今年美国首例此类死亡。与此同时，卫生官员评估认为，禽流感对公众的风险较低。

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