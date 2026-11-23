美国纽约州最高法院裁定，多家大型社交平台无需为2022年布法罗一家超市发生的大规模杀人案承担责任。据Channel NewsAsia报道，纽约州上诉法院以四票对三票的多数作出这一裁决。

法院的立场

法院维持了下级法院针对Google和YouTube、Instagram、Reddit及Snapchat作出的裁决。下级法院认定，这些平台受到一项联邦法律的保护，该法律限制在线平台对用户内容承担的责任。

遇难者亲属、商店员工以及目击袭击的顾客称，这些平台被设计为使用户上瘾，并让类似袭击者佩顿·詹德龙的用户激进化。然而，多数法官认为，原告未能证明他的行为是这些公司就平台设计和运营作出的决定所导致的自然且可预见的后果。

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法院在一份未署名的裁决中指出，枪手的行为极其特殊，因此在法律上切断了平台运营与袭击之间的因果关系。

法官的不同意见

持不同意见的法官珍妮·里维拉表示，陪审团本应确定，大规模枪击事件的普遍性、社交媒体产品可能存在的缺陷，以及未对其危险性作出警告，是否能够表明此类暴力具有可预见性。她认为，无论是联邦法律还是州法律，都不要求剥夺原告在法庭审理这些诉求的机会。

法院还确认驳回了与这起袭击有关的针对Amazon、Discord、4chan和Twitch Interactive的诉讼。2022年5月14日，18岁的佩顿·詹德龙在布法罗一家Tops Friendly Markets超市杀害了10名黑人。2023年2月，他因州级指控被判处不得假释的终身监禁，指控包括谋杀和仇恨动机恐怖主义。10月13日，在一宗相关联邦案件中，陪审团遴选开始；他在该案中可能面临死刑。

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