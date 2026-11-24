研究人员发现，在记忆和思维功能保持正常的老年人中，大脑内tau蛋白积累得越快，抑郁症状加重得也越快。据ScienceDaily报道，该研究发表在《神经科学杂志》上。

扫描和问卷数据

布兰迪斯大学的研究作者西奥多拉·马尔科娃及其同事分析了阿尔茨海默病神经影像倡议项目的数据，该项目追踪大脑状态随时间发生的变化。研究参与者为老年男性和女性：其中一部分人已经存在认知困难，另一些人的记忆、注意力和思维则没有明显障碍。

参与者多次接受脑部扫描以检测tau蛋白积累，并填写有关抑郁症状的问卷。这使研究人员能够将观察期间蛋白水平的变化与情绪变化进行对比。

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记忆问题出现前的关联

在没有认知障碍的人群中，较高的tau蛋白水平与更严重的抑郁症状有关。在蛋白积累较快的人群中，抑郁表现也加重得更快。科学家推测，情绪变化可能在记忆或思维障碍变得明显之前出现。

与此同时，研究人员在患有轻度认知障碍或阿尔茨海默病的参与者群体中没有记录到这种关联。作者强调，需要进行更长期的观察，以确定早期情绪变化是否能够可靠地预测后续的认知下降。将抑郁症状与其他评估一同追踪，可能有助于识别患神经退行性疾病风险较高的人群。

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