中国南京大学已停止在其“智慧教室”系统中计算一项原本用于评估学生在讲座期间注意力的指标。此前，包含迟到、出勤率以及所谓“抬头率”数据的截图在社交媒体上传播，该校随后作出这一决定。

据《南华早报》报道，该指标旨在判断学生是否在听课，而不是睡觉或查看手机和笔记本电脑。公开的画面引发了关于校园隐私、算法监控伦理以及人工智能使用的讨论。

大学的解释

该大学表示，这张在网络上广泛传播的截图是在5月于其中一个校区测试系统时拍摄的。校方强调，未经许可，该系统不会收集人脸或其他生物识别数据，也不会在教学过程中进行人脸识别。校方还表示，注意力指标已不再计算。

据中国媒体报道，该系统在11月第一周启用。学生在群聊中被告知，一周内将记录课程出勤指标。一些教师指出，出勤数据可能影响成绩以及参加考试的资格。

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系统的成本和用途

根据大学网站上的招标公告，安装该系统耗资超过3000万元人民币，约合450万美元。该项目包括设备升级，以及在一个校区的100多间教室和数个公共区域安装新系统。

该平台将教室摄像头与能够进行人脸识别和人数统计的人工智能算法相结合。大学解释称，此次升级旨在改善视听环境、课程直播、校区间互动、讲座观看以及教学数据的再利用。出勤测量被称为教学质量中期检查的一部分。

一些学生对大学和私营科技公司可能使用生物识别数据表示担忧。一名不愿透露姓名的大学员工对该报表示，数据收集更多是为了评估教师的工作，而不是监控个别学生。

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