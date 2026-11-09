纳米塑料导致小鼠肺部炎症——News-Medical

韩国研究人员发现，在实验条件下将颗粒导入气管时，聚乙烯和聚丙烯纳米颗粒可能会导致小鼠急性肺部炎症。这项研究由韩国生物科学与生物技术研究院的科学家团队与东亚大学共同开展，News-Medical报道。

与柴油颗粒的比较

科学家制备了聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）纳米颗粒，这两种塑料广泛用于日常产品。他们将其对肺部的影响与柴油尾气颗粒的影响进行了比较。在实验中，研究人员将颗粒直接注入小鼠气管，随后评估炎症反应及其伴随的生物学机制。

两种纳米塑料均引发了急性炎症。其相对炎症活性取决于剂量的测量方法。按颗粒质量比较时，聚乙烯纳米塑料引发的反应至少不弱于柴油颗粒。若按颗粒表面积比较剂量，聚乙烯和聚丙烯纳米塑料的炎症潜力均高于柴油颗粒。

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活性氧的作用

研究人员还研究了肺泡巨噬细胞——负责清除肺部异物颗粒的免疫细胞。接触纳米塑料后，这些细胞产生的活性氧增加。活性氧过量可能损伤细胞；在该研究中，这一过程与炎症、更多免疫细胞的募集以及肺组织损伤密切相关。

基因表达分析还发现，与炎症和免疫反应调节相关的机制发生了变化。作者指出，仅按质量评估空气污染物可能低估纳米塑料的炎症潜力。他们建议，在今后的安全评估中还应考虑颗粒表面积和表面反应性。

题为Comparative toxic potential of polypropylene and polyethylene nanoplastics using a mouse intratracheal instillation model的文章于2026年9月30日在线发表于Journal of Hazardous Materials Advances期刊。

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