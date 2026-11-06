前锋阿德里安·本尼迪恰克在土耳其联赛的一场比赛中取得进球，他效力的卡瑟姆帕夏客场以2:0击败加济安泰普。据Interia Sport报道，这名25岁的球员在第21分钟罚入点球，将球队的领先优势扩大为两球。

入选国家队后取得进球

周五，波兰国家队主教练扬·乌尔班公布了11月集训名单。本尼迪恰克与罗伯特·莱万多夫斯基和马特乌什·茹科夫斯基一同入选三名被征召的前锋之列。

在对阵加济安泰普的比赛中，卡瑟姆帕夏凭借哈里斯·海拉迪诺维奇在第3分钟的进球早早打开局面。本尼迪恰克首发出场并打进第二球，比赛最终以他的俱乐部2:0获胜告终。

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连续第三场比赛贡献进球

对阵加济安泰普的进球，是本尼迪恰克连续第三场比赛取得进球贡献。在此前两场比赛中，他送出了助攻：一场是卡瑟姆帕夏以1:0战胜埃于普体育的比赛，另一场是以2:2结束的对阵贝西克塔斯的比赛。

波兰队的集训将于11月9日星期一开始。在欧国联赛事中，波兰国家队将于11月14日对阵罗马尼亚，并于11月17日对阵瑞典。

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