萨拉赫以70球成为埃及队史射手王 — The National

埃及队在非洲国家杯预选赛中以5比0大胜马拉维，穆罕默德·萨拉赫梅开二度，成为国家队历史最佳射手。据《The National》报道，这名34岁的前锋将自己代表埃及队的进球数提升至123场70球，打破了其前任教练哈桑长期保持的纪录。

开罗打入五球

这场在开罗国际体育场举行的比赛，是国家队在阿里·马赫尔执教下的首场比赛。此前，在霍萨姆·哈桑离任后，阿里·马赫尔于比赛前六天接手球队。纳赛尔·马赫尔在第6分钟首开纪录，这是他为国家队打入的首粒进球。

不久后，奥马尔·马尔穆什将埃及队的领先优势扩大一倍。半场结束前，穆罕默德·哈尼打入第三球，这同样是他在国家队的首粒进球。萨拉赫在常规时间结束前6分钟头球破门，并在补时阶段以“勺子点球”方式罚入点球。这粒点球是在巴塞罗那青少年球员哈姆扎·阿卜杜勒卡里姆被犯规后判罚的。

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获胜后，埃及队以3分优势领先安哥拉，位居B组榜首。当时安哥拉队少赛一场。埃及队下一场比赛将于周二在利隆圭的宾古体育场对阵马拉维。

哈基米为摩洛哥梅开二度

在另一场预选赛中，摩洛哥队在卡萨布兰卡以5比1战胜尼日尔队，并在A组进行三场比赛后保持全胜。阿什拉夫·哈基米首次为国家队梅开二度：他在第27分钟远射破门，并在上半场末段罚入任意球。

亚西尔·扎比里、优素福·恩内斯里和阿尤布·乌夫基尔也在比赛中取得进球，其中乌夫基尔迎来国家队首秀。为摩洛哥队完成第100次出场的门将亚辛·布努扑出了点球。

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