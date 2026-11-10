美国空军协同作战飞机（Collaborative Combat Aircraft）项目的半自主无人机首次进行了编队飞行和空战机动。Defense News报道。

Hivemind测试

在10月26日的演习中，Shield AI的Hivemind自主控制软件帮助多架CCA飞行器进行集群飞行，并演练了应对视距外空中目标的战术。

Shield AI在声明中未说明究竟有多少飞行器参加飞行，也未说明哪些CCA型号参与了演习。Shield负责Hivemind开发的副总裁托德·韦斯利表示，飞机和机载系统已达到能够展示该软件能力的集成水平。

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该公司表示，每次飞行都会为软件更新提供数据，这些更新应有助于就测试和系统投入使用作出决策。Shield AI预计，未来美国空军将能够执行一次飞行任务，在夜间更新软件，并于次日进行新的飞行。

CCA项目计划

美国空军曾表示，计划到2032年拥有500套具备战备状态的半自主系统，机队总规模为1,000套。2027财年预算申请为CCA项目安排了9.965亿美元采购资金、1.5亿美元用于下一财年的预先采购，以及13.7亿美元用于研究与开发。该项目的申请总额为23.7亿美元。

此前，一架F-22“猛禽”战斗机在安杜里尔公司制造的YFQ-44A无人机飞行期间实施了空中战术指挥与控制。该战机向CCA飞行器传达高层级指令，充当任务协调员。

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