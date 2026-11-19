NASA调整了Artemis计划的架构，以给予SpaceX和蓝色起源月球着陆器开发人员更大的灵活性。同时，新方案需要对由洛克希德·马丁为NASA制造的Orion飞船进行额外准备，Ars Technica报道。

新的飞行配置

根据更新后的计划，Starship着陆器将在近地轨道加注燃料，随后在高地球轨道与Orion对接。之后，两艘飞船将一同前往月球，四名宇航员中的两人将转移至Starship，在月球表面着陆。

由于对接配置，Orion必须以反向姿态飞往月球——服务舱位于前方。洛克希德·马丁Orion项目经理柯克·夏尔曼表示，这一模式不同于飞船最初的设计构想。欧洲航天局和空中客车公司正在改造服务舱的燃料箱：在新的姿态下，液体燃料将向燃料箱的气体一侧移动。

工程师还在评估Orion与Starship组合时加速度对其造成的影响。按照最初方案，飞船在前往月球途中进行机动时将承受约0.1–0.15 g的加速度。与Starship组合后，这一数值可能约为0.8–1 g，且作用方向相反，因此Orion的结构需要获得承受此类载荷的认证。

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在地球轨道进行测试

NASA还计划在近地轨道执行一项任务，以测试Orion与着陆器之间的协作。该机构今年早些时候取消了Artemis III任务中的月球着陆，将其改为在地球轨道展示交会与对接。洛克希德·马丁正与NASA合作，以维持Artemis III于2027年夏季或秋季发射的目标时间表。

Orion在低轨道停留约两周会带来额外风险。该飞船是为深空环境设计的，因此工程师正在分析加热、电力负荷管理，以及对航空电子设备和乘员舱的保护。Artemis III任务可能会拆除部分银色外部胶带，这种胶带在深空中可限制热辐射。

紧张的集成期限

Orion与Starship和Blue Moon的对接将需要检查机械连接、着陆器发动机羽流的影响，以及Orion激光系统在反射表面附近的运行情况。NASA和洛克希德·马丁还在评估与轨道碎片相撞的风险，该风险在地球附近高于飞往月球期间。夏尔曼指出，部分工作此前计划在更晚时候并分别针对每个模块进行，但现在必须在紧张的期限内完成，同时不能给任务安全带来不合理的风险。

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