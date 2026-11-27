在美国，NASA宣布招标开发一座用于月球的20千瓦核反应堆，该反应堆必须在2030年前准备好发射。正如OilPrice报道，Lunar Reactor-1项目规定，该装置将在无需技术维护的情况下自主运行五年。NASA接受投标申请至12月21日。

功率缩减五倍

2025年8月，华盛顿曾表示计划在2030年前在月球部署一座100千瓦反应堆。然而，白宫4月发布的一份关于太空核能的备忘录将月球反应堆的最低功率定为20千瓦，而100千瓦装置的建设则被推迟到2030年代。

计划中的反应堆将产生相当于约16个美国家庭用电量的电力。获得合同的公司将有18个月时间制造并测试非核原型机。反应堆本身在抵达月球前不会进入运行状态。

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运行要求与燃料问题

该反应堆计划部署在月球南极附近。它必须能够承受两周以上的持续黑暗，在发生任何单一故障后继续运行，并在与地球保持最少联系的情况下运作。该装置还必须进行屏蔽，以确保距离一公里处宇航员每年增加的辐射剂量不超过5雷姆。

Lunar Reactor-1计划使用浓缩度为5%至20%的HALEU铀。根据美国能源部的数据，美国供应商目前尚未商业化生产此类燃料。华盛顿已拨款27亿美元用于国内铀浓缩，其中包括向Centrus Energy拨款9亿美元；该公司预计于2029年在俄亥俄州生产新的HALEU。

据OilPrice报道，俄罗斯这一侵略国和中国也计划在之后建设月球发电站。2024年，俄罗斯国家航天集团负责人尤里·鲍里索夫曾表示，该设施可能于2033年至2035年间建成。2025年12月，俄罗斯国家航天集团指示承包商“拉沃奇金”在俄罗斯国家原子能公司的参与下，于2036年前建成该装置。

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