NASA工程师在美国南加州喷气推进实验室进行测试时，将一架实验性火星直升机的桨叶尖端加速至1.08马赫。桨叶承受住了超音速状态，系统的潜在升力增加了30%，ScienceDaily报道。

在火星条件下测试

实验在25-Foot Space Simulator舱内进行，那里重现了这颗红色星球的稀薄大气。为此，研究人员抽出舱内空气，并注入受控数量的二氧化碳。工程师逐步提高转子的转速，并利用风扇制造迎面气流。

在137次测试中，三叶转子达到每分钟3750转：在没有额外气流的情况下，桨叶尖端加速至0.98马赫。随后，专家提高了模拟迎面气流的速度，最终超过音速。由于转子在超音速下存在损坏风险，测试舱的一部分还额外采用金属板进行防护。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为未来任务配备更多设备

火星大气的密度约为地球大气的1%，因此直升机桨叶更难产生足够的升力。在Ingenuity进行的72次飞行中，其转子的转速被限制在每分钟2700转，以便在可能出现阵风时保留安全余量。

在三叶系统之后，团队为SkyFall项目测试了双叶转子。其更长的桨叶在模拟迎面风之前、以每分钟3570转运行时，就已达到接近超音速的速度。测试结果已被纳入该项目的要求，该项目计划于2028年12月向火星运送三架新一代直升机。这类飞行器可搭载更重的科学仪器、传感器和更大的电池。

关注我们在