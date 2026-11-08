在美国，NASA已开放Artemis计划新一批宇航员的申请。该机构表示，入选候选人可能参与未来的月球任务，包括在月球基地生活和工作，并协助筹备载人火星飞行任务。

招募启动消息是在肯尼迪航天中心举行的一场航空展上宣布的，该活动聚焦月球探索、航空和技术。据《卫报》报道，NASA计划在2027年底完成对候选人的最终遴选，之后他们将开始培训。

候选人要求

只有美国公民可以申请。候选人必须拥有科学、技术、工程或数学领域的硕士学位、医学资格、飞行员训练经历，或者在相关博士项目中完成至少两年学习。此外，还须具备三年本专业的职业经验。

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对飞行员另有飞行小时数要求：担任高性能喷气式飞机机长750小时、驾驶其他固定翼飞行器1,500小时，或驾驶旋翼飞行器1,000小时。

此前招募及该机构计划

申请将受理至12月3日美国东部时间23时59分。NASA此前一次招募在2024年进行：2025年9月，该机构从超过8,000名申请者中选出10名宇航员。

自20世纪60年代以来，NASA已选拔370人接受宇航员培训。目前，该机构的现役队伍包括32名宇航员。NASA领导层还表示，计划于2028年让美国人重返月球；SpaceX和蓝色起源计划支持此次载人着陆。

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