NASA计划向国际空间站运送Ohalo III植物栽培系统——这是一套用于在太空生产食品的新型更大型装置的原型。该系统将由诺斯罗普·格鲁曼公司第25次前往国际空间站的货运任务运送，该任务计划于11月29日美国东部时间10时47分发射。

装置测试

据Engadget报道，宇航员多年来一直在轨道上种植植物。与此同时，Ohalo III是一套更新、更大型系统的原型，该系统自2019年以来一直由肯尼迪航天中心开发。

在国际空间站进行的测试旨在帮助科学家和宇航员检验供水系统和体积优化技术。该装置可在一个系统中同时种植不同植物。

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为远距离任务做准备

借助Ohalo III，NASA正在收集数据，以制定安全、营养且可靠的农作物生产策略，用于未来的月球基地和火星任务。

该机构将太空种植食物视为支持长期飞行的一种方式：在持续数月或数年的旅程中，由于空间有限且无法补给，物资可能不足。Ohalo III运行期间获得的数据也可能对地球上的垂直农场和室内植物栽培系统有用。

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