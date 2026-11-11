Ars Technica：NASA一周发布五项月球合同征集

美国航天机构NASA宣布了一系列合同决定、新的签约机会以及Artemis Moon Base计划框架下的任务。该计划 предусматривает在未来十年内在月球建立永久前哨基地。根据Ars Technica的报道，Redwire Space总裁、前NASA官员迈克·戈尔德表示，该机构在七天内发布了五项月球合同征集。

两阶段遴选

NASA正在采用一种更灵活的采购模式，类似于美国国防部高级研究计划局（DARPA）的做法。该机构主要使用“广泛机构公告”（Broad Agency Announcements）机制：它界定所需能力，例如在月球表面提供电力，但不会设定过于详细的技术要求。企业可以提出自己的解决方案。

这一流程分为两个阶段。首先，参与者提交一份简短文件，说明其概念。经过初步审查后，NASA确定希望进一步详细研究的方案，随后企业才准备完整申请。戈尔德称，这类采购的速度和性质前所未有，并指出大型、小型、新兴和经验丰富的企业都参与其中。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

更广泛的承包商群体

该机构正在吸引大型承包商，包括洛克希德·马丁、SpaceX、蓝色起源和诺斯罗普·格鲁曼，以及较新的企业——Impulse Space、ispace-US、Voyager Technologies和Quantum Space。NASA还寻求使向月球运送货物的方式多样化，考虑使用尚未飞行的Relativity Space公司Terran R火箭，以及Impulse Space的轨道运输飞行器。

NASA局长贾里德·艾萨克曼表示，新合同的部分资金将从此前关闭的Lunar Gateway计划中重新调配。他说，2025年通过的“One Big Beautiful Bill”法案为Gateway提供了26亿美元，其中部分资金已通过Commercial Lunar Payload Services计划拨付。艾萨克曼还指出，单项任务连同发射、着陆器和有效载荷在内，成本可能约为2亿美元。

关注我们在