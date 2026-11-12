NASA启动火星样本返回倡议——Space.com

NASA启动了一项名为“毅力号样本取回架构”（Perseverance Sample Retrieval Architecture，PSRA）的新倡议，以制定将“毅力号”火星车在火星采集的样本带回地球的策略。NASA火星探索项目主任蒂芙尼·摩根11月9日在火星探索计划分析小组的一次线上会议上宣布了这项倡议，Space.com报道。

NASA的新战略

PSRA团队将就把“毅力号”采集的火星样本带回地球提出公正的建议。该团队还将评估拟议任务的要求，考虑此前的经验，分析现有技术能力和采购方案。

该战略小组计划于2027年1月开始工作。最终报告预计将在2027年至2028年冬季完成。

“毅力号”自2021年2月着陆以来一直在耶泽罗陨石坑工作。它采集选定的样本并将其密封在试管中：一部分留在火星表面，另一部分储存在飞行器内部。这些材料可能含有该行星过去生命的迹象。

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任务成本和可能的时间表

此前对火星样本返回计划的独立评估指出，该计划成本高昂。其中一项评估预计花费约110亿美元，并于2040年将样本带回；NASA认为这一方案成本过高，且在时间安排上不可接受。另一评估小组得出结论称，样本最早可于2035年送达，估计成本约为80亿美元。

样本返回也被视为未来载人火星飞行准备工作的一环。这可能有助于研究对人类有害的化学化合物、细小尘埃和风化层的性质，并完善行星保护程序。

与此同时，中国正在准备天问三号任务。根据中国国家航天局的数据，该任务暂定于2028年使用两枚长征五号火箭发射，并计划于2031年将约500克火星样本送回地球。

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