在美国，以科技股为主的纳斯达克综合指数11月5日下跌近4%，至24,712.60点。这比10月6日创下的27,599.89点纪录收盘水平低逾10%。该指数正朝着确认进入回调的方向发展，通常将从最近的纪录高位下跌10%定义为回调。

对人工智能投资的担忧

据Channel NewsAsia报道并援引路透社消息，投资者日益质疑科技公司对数据中心、芯片及其他人工智能基础设施的大规模投资将多快转化为利润。

10月，纳斯达克损失了超过2.5万亿美元的市值。一些大型科技公司正在债务市场筹集资金，以资助计划中的数十亿美元数据中心、芯片及其他人工智能基础设施投资。

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政治不确定性

在民主党赢得美国国会两院多数席位后，该指数11月5日的下跌抹去了前一交易日的涨幅。市场参与者正在评估对人工智能基础设施进一步扩张加强监管的前景。

富国银行投资研究所高级全球市场策略师萨米尔·萨马纳表示，完全控制权从一个政党转移到另一个政党，可能给市场带来不确定性、政策不一致的风险以及剧烈的政策变化。中东地缘政治紧张局势和对长期通胀的担忧之下，高借贷成本也令投资者担忧。Alphabet和Meta上个月的财务报告未能让市场相信人工智能支出能够带来回报，从而加剧了与该领域相关股票的抛售。

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