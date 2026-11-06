受科技股大幅抛售影响，美国股指周四遭遇19个月来最大单日跌幅。纳斯达克综合指数下跌5.52%，即1421.52点，至24315点，阿纳多卢通讯社报道。

道琼斯工业平均指数下跌1834.84点，跌幅3.44%，收于51521.28点。标普500指数下跌4.35%，即334.82点，至7353.80点。被称为恐慌指数的VIX波动率指数上涨61.89%，至26.89点。

科技公司承压

在一系列企业更新消息的背景下，投资者开始重新评估最大科技公司的高估值，华尔街压力随之加剧。由于市场怀疑企业在人工智能领域的大额支出何时才能开始带来切实利润，市场情绪也进一步恶化。

美国国债收益率处于高位，同样削弱了对股票的需求，因为这会提高借贷成本，并为投资者提供更具吸引力的无风险回报。近期市场上涨后，工业和消费板块为锁定利润而抛售资产，也成为额外因素。

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石油走低，黄金走高

对于各国央行是否会进一步降息的不确定性，也在尾盘下跌后抑制了股票买入需求。在民主党赢得美国中期选举后，能源价格于周三晚些时候和周四早些时候大幅下跌。截至格林尼治时间21:00，布伦特原油价格为每桶98.40美元，尽管本周早些时候其价格曾超过110美元。

与此同时，黄金上涨0.6%，至每盎司4080美元。美国首次申请失业救济人数一周内减少6000人，至18.9万人，低于预期。

欧洲斯托克600指数下跌0.38%，至654.87点。英国富时100指数和德国DAX 40指数均下跌0.43%，而法国CAC 40指数上涨0.34%。

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