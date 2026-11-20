在土耳其安塔利亚举行的联合国气候峰会COP31上，围绕政府间气候变化专门委员会下一次评估时间的争议，可能影响2028年对气候承诺进行全球盘点的准备工作。据德国之声报道，欧盟、巴西、英国、小岛屿国家和其他国家坚持要求在2028年发布新报告。

围绕时间表的争议

计划于2028年进行的全球盘点将评估全球减少温室气体排放的努力，并影响各国后续的气候计划。一名不愿具名的欧洲代表团代表表示，如果没有最新的科学报告，谈判将依赖过时的信息。

与此同时，俄罗斯这一侵略国、伊朗、印度和沙特阿拉伯希望将报告发布时间推迟至2029年，即全球盘点之后。官方上，他们将此解释为期限过于紧迫；他们认为，这可能影响研究质量，并限制发展中国家的科学家和政府参与。

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预算与虚假信息

预算方面的分歧也使政府间气候变化专门委员会的工作更加复杂。相关资金尤其用于数百名志愿科学家前往参加该组织会议，特别是来自较贫困国家的代表。该委员会原定于10月举行的上一次全体会议，应俄罗斯、伊朗、沙特阿拉伯和肯尼亚的要求暂停。

来自36个国家的100多名研究人员，其中包括印度和中国的研究人员，在10月的一封公开信中表示，他们准备在适当期限内完成第七次评估报告，同时不牺牲报告的严谨性和包容性。欧盟委员会气候事务专员沃普克·胡克斯特拉于11月17日强调，有必要保护气候科学的完整性，并维护该委员会作为最佳可用科学数据来源的作用。

COP31还讨论了有关电气化的虚假信息传播。土耳其提议到2035年实现全球电气化比例达到35%，但德国之声获得的一份演示文稿，其来源无法核实，造成了一种错误印象，即每个国家都必须实现相同的强制性目标。根据联合国的数据，这是一项全球性指导目标，各国将自行确定实现该目标的国家路径。

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