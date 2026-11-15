北约不会于2027年在阿尔巴尼亚举行领导人峰会，尽管此前曾计划由该国主办。阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马表示，盟友尚未就会议日期达成共同立场；如果峰会于2028年举行，将由地拉那主办。《独立报》报道。

北约减少会议数量

北约秘书长马克·吕特称，北约对峰会采取灵活的方式。根据他的说法，领导人会议将在有必要时举行。大约十年前，北约通常每两年举办一次峰会。

北约也在减少部长级会议的数量。北约成员国国防部长通常在10月举行会议，但2026年10月没有举行此类会议，2027年10月也未安排此类会议。作为日程重组的一部分，外交部长明年将安排一次会议，而非两次。

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国防开支与峰会组织工作

阿尔巴尼亚于2025年被指定为2027年峰会的主办国，但其名称随后从7月北约峰会的宣言中被删除。一些盟友认为，阿尔巴尼亚的国防支出不足：预计该国今年的国防开支为国内生产总值的2.15%。

北约目标规定，到2035年，32个成员国将把国内生产总值的3.5%用于核心国防需求，另有1.5%用于与国防相关的基础设施。同时，阿尔巴尼亚并非盟友中比例最低的国家：西班牙、比利时和斯洛文尼亚的比例更低。

举办峰会也需要大量资源。据该报报道，荷兰为2025年在海牙举行的会议准备了一年，并花费了约1亿美元。官员指出，有关在阿尔巴尼亚举行峰会的决定必须在10月前作出，以便该国有足够时间组织活动。

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