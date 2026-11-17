北约已开始实施多国太空项目Starlift，旨在提供军用卫星发射服务。Breaking Defense报道称。

参与方与资金

比利时、加拿大、芬兰、德国、意大利、荷兰、挪威、瑞典、土耳其、英国和韩国已同意通过北约支援与采购局（NSPA）为该计划提供资金。北约表示，这项协议于10月底在联盟各国军备主管会议期间达成。

Starlift于2024年首次推出。最初参与这一太空倡议的法国、匈牙利、卢森堡和美国未在当前公告中被提及。北约未解释其缺席的原因，也未披露该计划的成本及合作伙伴的资金投入规模。

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获得商业发射服务

该倡议旨在帮助参与方与商业发射运营商和航天发射场合作，使进入太空更具韧性、更迅速且更具成本效益。该计划还提供一项服务，用于预订商业火箭上的位置，以便从北约成员国和韩国境内的航天发射场实施发射。

Starlift的其他组成部分包括一个用于开发和测试作战太空行动的平台，其中包括紧急卫星发射。参与方还计划对发射物流进行试验，以加以改进。

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