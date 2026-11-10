波兰国家银行表示，不应审议将波兰国家银行行长亚当·格拉平斯基提交国家法庭追究宪法责任的问题。该行在其立场中强调了中央银行独立的宪法原则，并援引了宪法法庭的判例和欧盟一级法，RMF24报道。

对委员会工作的质疑

波兰国家银行的声明涉及议会宪法责任委员会的一份报告。10月，该委员会通过了关于追究格拉平斯基责任的初步申请的报告，并提交了追究其宪法责任的结论。

该行表示，委员会实际上没有审议该机构自2024年以来提交的波兰国家银行论点。央行称，证据程序旨在证实预先确定的论点。

据波兰国家银行称，该审议在该行未提交原始材料、也未在考虑构成秘密的信息的情况下有效询问关键证人——该机构的董事——的情况下结束。波兰国家银行还表示，委员会的结论基于对收集材料的单方面和选择性解读，以及数人的证词。该行称，委员会没有考虑数十名其他人的证词；波兰国家银行认为，这些证词证实了央行的正常运作。

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关于众议院投票的立场

波兰国家银行表示，仅凭众议院的简单多数票不足以追究该行行长的宪法责任。该机构认为，在作出此类决定前，必须修改《国家法庭法》，使其条款符合波兰宪法和欧盟法律。

该行还援引宪法法庭的一项裁决，根据该裁决，暂停履行职责的机制不适用于波兰国家银行行长。众议院议长弗沃齐米日·恰扎斯特此前表示，就将格拉平斯基提交国家法庭的申请进行投票，计划于11月下半月举行。

执政联盟的一组议员于2024年3月向众议院提交了初步申请。其中指控格拉平斯基除其他事项外，通过在2020年至2021年资产购买框架内间接为预算赤字融资，违反宪法和法律；以及违反波兰国家银行行长应保持政治中立的要求。

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