巴基斯坦国民议会通过七项法案——《黎明报》

巴基斯坦国民议会在伊斯兰堡通过了七项修订法律的法案，但随后因缺乏法定人数而中断会议。据《黎明报》报道，此次会议在议员出席率较低且部长缺席的情况下举行。

七项法案

议会支持了修订有关巴基斯坦研究中心、联邦中等和高中教育委员会、旅行社、导游、酒店和餐馆、电影以及国立艺术学院机构的法律的法案。

在通过这些文件期间，PTI代理主席戈哈尔·阿里·汗起身就程序问题发言。议长要求他等待法案审议结束。随后，国民议会议员苏海尔·苏丹指出缺乏法定人数，议长遂将会议延期。

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围绕政府答复的争议

此前，议员们讨论了为何由议会秘书而非负责的部长在议会回答问题。议员赛义达·阿姆娜·巴图尔询问了使大学课程与劳动力市场需求相适应的国家计划、提供相关技能的大学数量，以及是否可能将实习或实践培训设为某些课程的必修要求。

议会秘书拉比娅·拉希姆表示，HEC不会核验未完成规定实习的学生的文凭。在议员沙古夫塔·朱马尼询问尼拉姆—杰勒姆项目的完工期限和成本后，也引发了讨论。

议会事务部长塔里克·法扎尔·乔杜里指出，议会秘书具有部长地位，可以代表部长回答问题。司法部长阿扎姆·塔拉尔补充说，尽管应由部长作答，但法律允许议会秘书这样做。由于会议中断，关于印度在克什米尔行动的决议审议也被推迟。

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