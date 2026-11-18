哈萨克斯坦国家天然气公司QazaqGaz与一个中国财团签署了合同，将在哈萨克斯坦卡沙甘油田建设一座天然气加工厂。该工厂的年处理能力将达到25亿立方米，所加工的天然气将来自该油田，OilPrice报道。

该项目将以“交钥匙”方式实施：该财团将负责从设计到最终运行测试的所有阶段。已签署合同的金额尚未披露。同时，该项目在2024年的估值最高为25亿美元。

合同条款

负责建设该工厂的财团包括China National Chemical Engineering Sixth Construction Company、China Wuhuan Engineering Corporation、AVC Production和C-NRG。

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中国在该地区的能源项目

报道指出，卡沙甘协议是中国企业今年在中亚能源领域获得的数项大型合同之一。其中包括乌兹别克斯坦一个价值61亿美元的生物加工厂项目，以及在哈萨克斯坦的数项能源合同。

中国和中亚五国还通过了一项关于建筑和基础设施发展合作的联合声明及2027—2028年行动计划。这些文件尤其涉及抗震建筑、保障性住房、数字建筑技术、建筑材料生产以及专业人才培养。

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