美国国家科学院、工程院和医学院发布了一份报告，呼吁科学界更迅速地回应有关已发表研究中存在错误或数据操纵的报告。对于其结论已不再可信的论文，应更快予以更正或撤回，STAT News报道。

期刊处理时限

这份长达157页的报告建议，期刊应在12周内完成对可能存在问题的出版物的编辑审查；在更复杂的情况下，最迟不得超过六个月。理想的时间表是，用四周对投诉的合理性进行初步评估，再用四周联系作者并核查其回应。

如果问题尚未解决，应在12周内为文章添加初步警示，例如编辑部关注声明。作者还应保存原始数据：在对结果真实性产生疑问后无法提供这些数据，可能成为撤回该出版物的依据。

机构和资助方的责任

专家组认为，以论文某一部分的缺陷不影响其总体结论为由反对撤稿并不恰当。研究任何一个要素出现问题，都可能使其他结果也受到质疑。

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报告作者呼吁大学和其他科研机构更迅速、更全面地开展诚信调查，并将调查结论提供给期刊、资助机构和公众。他们建议科学资助方将拨款与研究人员及机构承诺遵守严格的研究开展和错误纠正标准挂钩。

报告数据显示，2025年全球撤回了超过5000篇科研论文，但在任何单独一年中，被撤回文章所占比例均低于0.22%。Retraction Watch的数据显示，一篇文章平均在发表近2.4年后被撤回。该文件作者强调，更正和撤回应被视为维护科学知识可靠性的必要工具，而不是职业失败。

生物伦理学家莉萨·拉斯穆森表示，在最佳条件下，所提议的时限是合理的，但编辑已因不断增加的稿件和举报而负担过重。她还指出，人工智能系统既可以帮助识别可疑结果，也可能被用于伪造或操纵数据。

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