法国极右翼政党“国民联盟”已与两家欧洲银行就一笔1060万欧元贷款达成初步协议，用于玛丽娜·勒庞的总统竞选活动。据France 24援引该党财务主管凯文·普费弗的话报道。

预计月底前收到银行答复

普费弗表示，该党正与两家欧洲银行、但并非法国银行进行处于深入阶段的谈判。他没有透露贷款方的名称，但表示预计将在月底前收到其最终答复，并对此持乐观态度。

“国民联盟”的财务主管指出，初步协议证实了该党申请的可靠性以及具备必要担保。进入法国总统选举第二轮的候选人可申请最高1070万欧元的国家竞选开支补偿。

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寻找融资

勒庞所属政党长期以来一直难以在法国获得银行融资。尤其是，法国兴业银行和邮政银行拒绝为政治活动提供贷款，解释称已停止此类融资。

2022年，“国民联盟”从一家匈牙利银行获得了1060万欧元贷款。此前，该党还与一家位于莫斯科的银行签署了940万欧元的贷款协议，该贷款已于2023年偿还。普费弗10月曾表示，该党能够以正常节奏支持竞选活动至年底，此后将不得不寻找其他解决方案。

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